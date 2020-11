20 ans après avoir poursuivi Nintendo pour “abus de son image”, il regrette.

Parfois réalité Beats à la fiction, et cette affaire que nous vous proposons aujourd’hui pourrait parfaitement s’y adapter. le illusionniste Uri Geller a finalement permis La société Pokémon utiliser à Pokémon Kadabra pour créer des cartes de jeu officielles, quelque chose que les Japonais portent sans pouvoir faire depuis l’année 2000. Le magicien a dénoncé Pokémon, qui a arrêté d’éditer les cartes de Kadabra.

Mais pourquoi quelque chose comme ça s’est produit? Eh bien, il s’avère que Geller est célèbre dans le monde entier pour plier les cuillères. Comme vous le savez sûrement, Kadabra porte une cuillère à la main, il est psychique et il le fait aussi genre de trucs. L’illusionniste a poursuivi Pokémon en 2000 parce qu’il ne voulait pas d’une image qu’il considérait comme utilisée semblable au vôtre. De plus, en japonais, le Pokémon Kadabra est écrit dans certaines variantes qui incluent Yungerer et Yungeller, similaire à Geller.

Maintenant, après 20 ans sans lettre du pauvre Kadabra, Geller a annoncé via Twitter que ressens ce qu’il a fait Oui lever l’interdiction à Nintendo. Dans une interview avec The Gamer, Geller a davantage parlé de ce sujet: “En raison du volume énorme de courriels, je continue de me supplier de laisser Nintendo récupérer Kadabra, j’ai envoyé un […] lettre au président de Nintendo leur donner la permission relancer [la carta] Dans le monde entier”.

Bien sûr, l’histoire il n’y a pas de déchets, mais sûrement de nombreux fans de Pokémon saluent cette nouvelle. Il reste maintenant à voir si les Japonais décident de sortir de nouvelles cartes Abra, Kadabra et Alakazam dans les futures extensions TCG. Quoi qu’il en soit, Pokémon se prépare déjà pour la célébration de son 25e anniversaire en 2021.

