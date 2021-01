Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Hideki Kamiya ne s’est pas seulement fait un nom dans l’industrie grâce à son talent avéré dans des franchises comme Resident Evil, Devil May Cry, Okami et Bayonetta, il l’a également fait pour ses opinions controversées et parce qu’il n’a aucun problème à donner son point de vue. vue, bien que toujours de manière particulière. Récemment, le créateur PlatinumGames a révélé les 5 choses qu’il déteste à propos du Switch, une console qu’il adore, mais qu’il pourrait améliorer selon son point de vue.

Kamiya souhaite le retour de la console virtuelle sur Switch

À travers une série de tweets (via GameRant), Hideki Kamiya a révélé les choses qu’il n’aime pas dans la console hybride de Nintendo. Au début, et comme il l’avait souligné il y a un an, le créateur a rappelé qu’il n’aime pas le menu Accueil de Switch, car il le considère limité, sans options de personnalisation et de gestion de contenu. Plus tard, Kamiya a souligné qu’il aimerait que le Switch ait une console virtuelle, comme le faisaient la Wii et la Wii U, car cela permet aux joueurs de connaître, grâce à leur propre expérience, certains des grands jeux d’antan.

De plus, Kamiya a critiqué l’absence d’un D-pad en tant que tel dans la console hybride de Nintendo, car c’est un élément présent dans toutes les commandes. De la même manière, il a évoqué le manque de compatibilité de Switch avec les écouteurs bluetooth, car il pense que les appareils filaires sont actuellement à la traîne.

Enfin, Kamiya a mentionné qu’elle n’aimait pas que Nintendo ait retiré les fonctions de simulation du cabinet Arcade de jeux comme Space Harrier et OutRun qui étaient présents dans la 3DS, d’autant plus que la console hybride prend également en charge le gyroscope.

