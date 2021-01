Ce 2021 est l’année des anniversaires chez Nintendo, et c’est que des sagas mythiques comme The Legend of Zelda, Metroid ou Pokémon sont en fête. Nous ne savons toujours pas ce que le Big N nous aura préparé pour le célébrer. Cependant, The Pokémon Company commence déjà à bouger, et ce n’est pas pour moins, puisque la saga Pokémon fête ses 25 ans de vie.

Pikachu dansera au rythme de Katy Perry

Nous venons d’apprendre que le chanteur de renommée mondiale Katy Perry sera l’une des ambassadrices de ce 25e anniversaire de Pokémon dans une émission d’Universal Music Group. C’est ainsi que cette collaboration a été annoncée dans une vidéo promotionnelle des plus travaillées, puisque comme on peut le voir, elle passe par les différentes éditions du jeu des monstres de poche.

Selon le magazine People, la chanteuse qui vient de devenir mère avec l’acteur Orlando Bloom, était cet été au Japon pour visiter différents endroits, parmi lesquels le Pokémon Café, où, selon le récit, elle est revenue dans son enfance. Le magazine People a également annoncé la collaboration avec The Pokémon Company avec une séance photo des plus pokemaniac.

Voir également

Nous serons attentifs ces jours-ci pour voir quelles nouvelles nous avons du chanteur et de The Pokémon Company.

La source

en relation