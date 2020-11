Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 14:13

Selon le président et Keanu Reeves, PDG de CD Projekt RED avait déjà une chance de jouer Cyberpunk 2077 et apparemment il a adoré. Dans le jeu, Reeves donne vie à Johnny Silverhand, un personnage qui aura un rôle important tout au long de l’histoire, mais il a également été révélé que ReevesEn tant qu’acteur, vous faites partie de cet univers.

Voici les paroles de Adam Kiciński. président de CDPR:

«Keanu a déjà joué à Cyberpunk 2077, et pour autant que je sache, il ne l’a pas encore terminé. Mais oui, vous avez définitivement essayé et adoré. “

Étant donné que Reeves travaille depuis des années avec CDPR, il est clair que l’acteur a reçu une copie préalable du jeu. Cependant, cela confirme également que le jeu est pratiquement terminé et ne sera plus retardé.

Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre pour PS4, Xbox One et PC. La version nouvelle génération sera disponible en 2021. La bonne nouvelle est que vous pourrez transférer votre progression depuis PS4 / Xbox One à PS5 / Série X et ici nous vous disons comment le faire.

Via: GameRant

