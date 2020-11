Le titre sortira enfin le 10 décembre.

Après plusieurs retards, cela semble un mensonge mais c’est le réalité: Dans quelques semaines, le nouveau grand titre de CD Projekt sortira. Le studio polonais lancera le dix Décembre Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Bien sûr, pour savoir quelque chose sur le multijoueur, nous devrons attendre 2021, comme l’étude l’a annoncé cette semaine.

Autant que je sache, ce n’est pas encore fini, mais [Reeves] joué à [Cyberpunk 2077] Et il aime Adam KicinskiÀ la fin réunion de CD Projekt avec les investisseurs après avoir présenté les derniers résultats financiers (que nous avons connus pour être favorables), Adam Kicinski, le président de l’étude, a été interrogé sur le rôle de Keanu Reeves dans le jeu et ce qu’il en pensait. Il faut se rappeler que l’acteur incarne Johnny Silverhand, un personnage qui aura du poids dans l’histoire.

“Joué au jeu, mais pour autant que je sache, il ne l’a pas encore terminé. Mais définitivement, il a joué et il adore“A commenté Kicinski, ce que nous savons de la transcription de Seeking Alpha. Le personnage joué par Reeves aura une signification dans le monde de Ville nocturne et, en fait, l’une des chansons du bande originale du jeu a un petit clin d’œil à Silverland.

L’acteur, qui était le protagoniste du dernier Fil de la ville de nuit, les flux que CD Projekt a utilisés pour nous dire des nouvelles du jeu, il a apprécié son travail dans Cyberpunk 2077: “Vous pouvez jouer un personnage de de nombreuses façons différentes en raison des différents chemins [que puede tomar el jugador], donc tu dois faire en un instant […] trois attitudes comportementales différentes, c’était amusant“.

Il ne reste plus grand-chose à apprécier projet ambitieux qui sortira avec quelques bugs, selon CD Projekt. Le jeu arrivera le 10 décembre sur PS4, Xbox One (plateformes sur lesquelles selon les Polonais le jeu se passe très bien) et PC. De plus, on peut y jouer pour rétrocompatibilité sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, bien que les nouvelles consoles recevront un mise à jour gratuite en 2021 et ils feront des économies croisées avec la génération actuelle.

