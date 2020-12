Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

“Réveillez-vous, Samurai. Nous avons une ville à brûler” Ainsi concluait cette présentation de Cyberpunk 2077 dans le cadre de l’événement Xbox à l’E3 2019 et juste à ce moment-là, il a été annoncé que Keanu Reeves, qui il y a quelques secondes avait été confirmé en tant que personnage du jeu, il était sur scène. Le temps a passé et bien qu’en ce moment le jeu CD Projekt RED ne passe pas un bon moment, les souvenirs persistent et ont une signification particulière pour l’acteur.

Lors d’un entretien avec Gamertag Radio, l’acteur a évoqué ce moment où il a été présenté à l’E3 2019 en tant que personnage de Cyberpunk 2077 et son départ sur scène, où l’ovation du peuple n’a pas tardé à venir et a été l’un des moments les plus émouvants de l’histoire de l’événement. En ce sens, Keanu Reeves a assuré que cela ressemblait à un concert de rock: “Oui, c’était ça, je n’oublierai jamais ce moment, c’était extraordinaire. Vous savez, nous avons fait la répétition et ils avaient les machines à fumée et je suis sorti, et je savais qu’il y avait une préparation pour le jeu et de l’excitation pour le jeu, et j’étais vraiment très fier et heureux d’être là. Quand je suis sorti et que j’ai eu cet incroyable et magnifique accueil, c’était comme un concert de rock ou quelque chose comme ça. Et obtenir ce genre d’amour était quelque chose de vraiment spécial et c’était touchant pour toutes les personnes impliquées. “

Après son lancement, Cyberpunk 2077 a été impliqué dans la controverse après que le jeu a fait ses débuts avec des erreurs dans toutes ses versions, étant celles des consoles les plus touchées. Jusqu’à présent, CD Projekt RED a publié une mise à jour qui corrige certains détails, mais le correctif de publication devrait être publié dans les prochains jours, ce qui corrigera nombre de ses problèmes et améliorera les performances.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

