Le réalisateur britannique Cristopher Nolan sera également présent à la soirée jeu vidéo

Le gala Game Awards continue d’annoncer la présence de personnalités qui seront dans l’acte d’une manière ou d’une autre. Et il semble que Geoff Keighley, organisateur de l’événement, ait choisi cette année parce que la phrase qu’ils sont les “Oscars des jeux vidéo”, car la scène hollywoodienne sera très représentée lors de la cérémonie de remise des prix.

D’illustres jeux vidéo tels que Josef Fares ou Reggie Fils-Aimé seront également présentsLe nouvel invité, cette fois, a donné plus à parler ces derniers mois en raison de sa présence dans les jeux vidéo, bien qu’il soit connu pour être un acteur qui a marqué une époque sur le celluloïd. Nous parlons, bien sûr, de Keanu Reeves, qui sera aux Game Awards exactement le même jour que Cyberpunk 2077 sort dans le monde entier, un jeu dans lequel il est pratiquement le véritable protagoniste, incarnant Johnny Silverhand.

Le gala mettra également en vedette des invités tels que les actrices Brie Larson ou Gal Gadot, des super-héroïnes sur grand écran donnant vie à Capitaine Marvel ou Wonder Woman respectivement. Une autre présence de luxe sera celle du cinéaste britannique Cristopher Nolan, Directeur de Origine, interstellaire ou le plus récent Principe, et qui remettra un prix.

Mais les jeux vidéo seront les protagonistes et nous saurons enfin ce qu’est GOTY 2020. Pour le public, c’est Ghost of Tsushima. De plus, nous verrons également remorques neuves et l’organisation a promis qu’il y aurait plus de 12 annonces aux Game Awards.

