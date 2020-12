L’événement PlayStation 5 nous a laissé de belles surprises pour le monde des jeux vidéo, mais l’une d’elles et la plus marquante a été présentée sous le Nom Kena: Pont des esprits. Ceci, en dépit d’être un indie, a réussi à attirer l’attention des joueurs de toutes les manières possibles, avec un monde surprenant et de grandes propositions jouables.

Et alors qu’il faut attendre 2021, de nombreux joueurs ont hâte de voir sa proposition ambitieuse. Pour cette raison, à partir de l’étude, ils ont voulu partager d’excellentes nouvelles sur le jeu, à la fois à partir du compte Twitter officiel et en téléchargeant tout cela en un seul. galerie à Resetera. Sans aucun doute, une façon de montrer aux joueurs le grand potentiel artistique du jeu.

De nombreux joueurs espèrent que, grâce à l’échantillon de ces images, une sorte de démo ou même une nouvelle bande-annonce qui montre-nous un peu plus du jeu. Malheureusement, pour le moment, la société n’a rien dit à ce sujet, mais nous devrons continuer à attendre que les grandes options continuent à venir tant que le développement le permettra.

En attendant, nous vous rappelons que Kena: Bridge of Spirits sera disponible début 2021 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. C’est une belle aventure dans laquelle nous allons gérer un personnage courageux désireux de sauver un monde du grand mal qui le ravage. Bien sûr, entourée de belles créatures qui l’aideront à progresser et à développer ses pouvoirs.