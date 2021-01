Le jeu vidéo Ember Lab arrivera en mars sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.

L’une des premières versions présentées dans le panorama indépendant 2021 est, sans aucun doute, Kena: Bridge of Spirits. Le premier jeu vidéo du studio Laboratoire Ember sortira en mars, à une date précise qui sera annoncée, sur PS5, PS4 et PC. Maintenant, grâce à une interview avec Mike et Josh Grier (fondateurs du studio) dans un magazine PlayStation du groupe GamesRadar, nous avons connu plus de détails sur le jeu.

Nous voulons encourager les écrasements tactiques, bien pensés et entièrement dessinés Mike Grier, Ember LabSi vous envisagez de profiter du jeu vidéo sur PS5, sachez que le jeu bénéficiera des fonctionnalités du DualSense: “Vous avez un peu la résistance sur la gâchette droite qui durcit au fur et à mesure que vous appuyez à fond. Lorsque vous avez la corde entièrement tirée, l’archet a plus de puissance et plus de précision, et vous ressentirez cette tension sur la gâchette lorsque vous la relâchez », a déclaré Mike.

Ember Lab souhaite que vous utilisiez déclencheurs adaptatifs rendre le jeu plus intéressant du point de vue du gameplay. “[Queremos] encourager les écrasements tactiques, bien pensé et complètement dessiné », a insisté Mike. La protagoniste, Kena, aura à sa disposition une canne et un arc pour affronter les ennemis que vous rencontrez au cours de votre aventure.

Aucun intérêt pour le photoréalisme

Il est clair que le jeu vidéo entre par les yeux, le style artistique tombe amoureux et rappelle les grandes productions cinématographiques (le studio, en fait, vient de ce monde). Bien sûr, Ember Lab a clairement indiqué que n’a aucun intérêt en capture de mouvement ou en graphisme photoréaliste: “L’animation avec des images clés nous donne la flexibilité de ajouter de la personnalité supplémentaire au personnage que nous avons développé », expliqua Josh.

“Nous investissons plus de temps dans le visage des personnages pour pouvoir réfléchir émotion et expression dans ses performances “, a ajouté Josh. Son frère Mike a poursuivi avec l’argumentation:” Cela nous donne l’opportunité de développer animations dynamiques. Bien que le mouvement de Kena soit fantastique, nous avons essayé de donner du poids à toutes ses actions et attaques et de lui faire sentir vraiment en contrôle. précis et réactif“.

Kena et son côté sombre

L’histoire du jeu vidéo s’annonce également partie importante, et nous pouvons attendre beaucoup de Kena. Elle doit guider les esprits vers un autre monde, mais elle aura aussi leurs propres problèmes à gérer, et vous vivrez des changements tout au long de l’aventure. “Kena aussi besoin d’aide un peu. Nous exposons cette faiblesse en elle et elle passe par un changement », a déclaré Mike.

Nous passons plus de temps sur les visages des personnages pour refléter l’émotion et l’expression Josh Grier“L’idée d’être un esprit est que vous devez aider les autres esprits à cent pour cent, vous devez être complètement désintéressé. Mais si vous vous accrochez vous-même à quelque chose, cela peut vous retenir, et c’est ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous affrontez certains des esprits les plus difficiles », a-t-il poursuivi. Round beaucoup de mystère autour de l’histoire que le jeu nous racontera.

Aussi ils Pourrir, ces adorables petites bestioles noires seront une partie fondamentale du jeu et aideront Kena dans l’aventure. Enfin, l’étude a indiqué que le jeu a des influences du culture balinaisesurtout dans sa musique. Si vous avez voulu plus de ce jeu vidéo, nous vous invitons à voir une série de nouvelles images partagées par Ember Lab fin 2020.

