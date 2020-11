Le jeu devait arriver fin 2020 et a été retardé de quelques mois: les dernières informations indiquent que l’attente sera longue.

Kena Bridge of Spirits est l’un des jeux indépendants présentés pour PS5 qui a suscité le plus d’attentes, même s’il sera également lancé PS4 et PC. Il y a quelques mois, plus précisément en septembre dernier, depuis Laboratoire Ember, responsable du jeu, a annoncé son retard jusqu’en 2021. Désormais, il semble que l’attente sera plus longue que le compte, si l’on se fie aux informations qui apparaissent sur le site officiel de PlayStation.

Pour le moment, le retard de Kena Bridge of Spirits n’a pas été officialiséDans le communiqué officiel annonçant le retard, Ember Lab a indiqué avoir pris la “difficile décision de retarder le lancement de Kena: Bridge of Spirits jusqu’en 2021, dans son premier trimestre. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, mais il nous semble que c’est le meilleur pour le jeu et aussi le meilleur pour l’équipe. “La principale raison, comme dans presque tous les jeux vidéo de ces derniers mois, de devoir travailler à domicile a développement entravé.

Ce qui est frappant, c’est que l’étude elle-même l’a fixé pour le premier trimestre de 2021, un chiffre qui contraste avec ce que l’on trouve sur le portail PlayStation, où dans la section “PlayStation Exclusives sur console” son lancement pour le quatrième trimestre 2021, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que nous laissons. Si nous accédons au fichier du jeu, ils ne stipulent rien de plus qu’un “A confirmer”.

Pour le moment, il n’y a pas de confirmation à cet égard, il est donc préférable d’attendre qu’ils se prononcent depuis Ember Lab ou depuis la PlayStation elle-même. Pour l’instant, nous savons que Kena: Bridge of Spirits profitera de DualSense et qu’il pourra être mis à jour gratuitement depuis PS4.

En savoir plus sur: PS5, PS4 et Kena: Bridge of Spirits.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');