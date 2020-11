Le jeu de Take-Two, précédemment prévu pour 2021, est retardé pour la troisième fois en un an.

Kerbal Space Program 2 est retardé. Très probablement, c’est la troisième fois que vous entendez ces mots, parce que, eh bien … c’est la troisième fois Prendre deux retarde la fenêtre de lancement du projet, après avoir enlevé le développement de son studio d’origine et l’avoir laissé dans un nouveau studio à Seattle. Avec la publication des résultats financiers du deuxième trimestre de la société, il est confirmé que KSP 2 arrivera, au plus tôt, en 2022.

Dans le nouveau rapport de la société, Take-Two confirme que le lancement de Kerbal Space Program 2 est prévu. au cours de l’exercice 2023. C’est, pour ceux qui ne savent pas, à un moment donné de préciser entre avril 2022 et mars 2023. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le KSP 2 était initialement prévu pour l’exercice 2021, d’avril 2020 à mars 2021, puis reporté à l’année suivante.

Maintenant, s’éloigne pour une autre année de sa trajectoire prévue. En cela, un rapport Bloomberg publié en juin de cette année s’est penché sur les problèmes de cette évolution. Selon les médias, quand négociations d’achat Entre le développeur original, Star Theory et Take-Two ont été interrompus en 2019, l’éditeur a utilisé des tactiques agressives pour «usurper» les travailleurs de Star Theory et mettre le développement entre les mains d’une propre étude.

Le studio d’origine Star Theory a dû fermer ses portes en marsUn mouvement qui est parti Théorie des étoiles sans le projet et sans aucune compensation, ce qui a conduit à son fermeture en mars. De son côté, le directeur créatif Nate Simpson a déploré le nouveau retard des forums KSP: «Je sais que c’est frustrant, d’autant plus que ce n’est pas la première fois que nous modifions notre planning», précise le développeur. , qui cite le besoin de plus de temps pour livrer une livraison ambitieuse et soignée.

Annoncé en 2019, Kerbal Space Program 2 promet de nous ramener dans l’espace avec cette expérience qui a rendu le premier opus si populaire. Une proposition de simulation profonde et stimulant, mais avec beaucoup d’humour à travers les Kerbals, la physique et les créations les plus extravagantes auxquelles on puisse penser. Si vous n’avez jamais essayé cette saga, voici l’analyse de Kerbal Space Program.

En savoir plus: Kerbal Space Program 2, Kerbal Space Program, Take-Two et Private Division.

