Il y a quelques jours, nous vous avons dit que des sources fiables avaient assuré que Kevin Hart, un acteur américain apparu dans les nouveaux épisodes de Jumanji, était en pourparlers pour apparaître dans le film Borderlands. Si cela vous a excité, sachez qu’il a déjà conclu l’accord pour apparaître sur cette cassette.

Selon les informations du Hollywood Reporter, Kevin Hart a officiellement signé le contrat avec Lionsgate pour apparaître dans l’adaptation de Borderlands sur grand écran. Il convient de mentionner que ce fut une longue négociation, car les deux étaient en pourparlers depuis des mois.

“Kevin a été à l’origine de certaines des plus grandes sorties et notre matériel source est inspiré de l’un des jeux vidéo les plus vendus”, a déclaré Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group. “Nous aimons la façon dont notre équipe a adapté cette histoire et nous ne pourrions pas être entre de meilleures mains.”

Qui jouera Kevin Hart à Borderlands?

Maintenant, la question est, quel est le rôle que Kevin Hart aura à Borderlands? Est-il peut-être un personnage important? La réponse est oui, car il sera en charge de donner vie à Roland sur grand écran.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Roland est l’un des personnages jouables de Borderlands et est apparu en tant que PNJ dans Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel. Autrement dit, c’est un personnage avec un rôle important dans la plupart des tranches de la franchise.

Roland est un soldat originaire de la planète Prométhée et est un ancien soldat des forces de Crimson Lance. Il est un personnage responsable et éthique par rapport au reste de la distribution Borderlands. C’est donc un rôle très différent de celui auquel nous sommes habitués de Hart.

C’est Roland de Borderlands

«Je suis ravi de travailler avec Kevin», a déclaré Eli Roth, directeur de Borderlands, dans un communiqué. «Borderlands est un nouveau type de RPG à regarder et nous sommes ravis de surprendre le public en voyant une facette de Kevin qu’ils n’ont jamais vue. Ce sera un incroyable Roland. “

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette décision? Pensez-vous que Hart jouera un bon rôle à Roland? Dites le nous dans les commentaires.

Le tournage du film Borderlands débutera en 2021. Vous pouvez en savoir plus sur cette franchise de jeux vidéo en cliquant ici.