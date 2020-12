Shopping délicieux poulet frit de KFC, mais vous vous amusez à jouer à la console et cela finit par vous refroidir. Si tel est votre cas, nous avons de bonnes nouvelles. La chaîne de restauration rapide américaine a présenté leur propre console de jeux vidéo avec un compartiment pour garder les bandes de poitrine au chaud. Cela ressemble à une blague, non? Eh bien non. C’est un projet qu’ils ont développé avec Cooler Master et d’autres géants du matériel.

KFC, fondée en 1939 par le colonel Sanders, est connue dans le monde entier pour ses poulet frit. Cependant, cette année, ils n’ont pas marché avec des tours et se sont lancés dans le monde des jeux vidéo. Pour ce faire, ils ont lancé Jeux KFC, une division au sein de l’entreprise créée spécifiquement pour son nouveau produit.

Créer une console n’est pas une tâche facile, surtout si vous vous consacrez à la gastronomie. Qui est la solution? Rejoignez les géants de l’industrie pour laisser l’appareil réchauffer du poulet frit en plus d’offrir une expérience de jeu brutale tout en vous amusant. Cooler Master, Intel, Asus et Seagate sont quelques-unes des entreprises à l’origine de ce projet unique.

Les guerres de console sont. Présentation de la KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip – KFC Gaming (@kfcgaming) 22 décembre 2020

L’appareil ne répond pas aux spécifications. Selon ce qui a été rapporté par Cooler Master, à l’intérieur il abrite un Intel NUC 9 Extreme, connu dans l’environnement de jeu comme le roi des jeux vidéo sur PC. Et dans la section graphique, ils ont monté une carte graphique Nvidia amovible, bien que nous ne connaissions pas ses spécifications. Avec ce matériel, vous pourrez offrir 240 images par seconde et résolution 4K. De plus, il sera compatible avec le tracé laser.

La console KFC est un ordinateur de jeu

Jeux KFC

Toutes les spécifications mentionnées ci-dessus peuvent être trouvées dans un ordinateur assemblé pour le jeu, mais la proposition KFC a une particularité. Son compartiment spécial pour réchauffer les aliments. Selon Cooler Master, vous pouvez chauffer le poulet frit grâce à la chaleur naturelle de l’équipement et à son système de ventilation.

Bien que sur le site Web de l’entreprise, ils parlent de console de jeux vidéos, on est devant un PC avec beaucoup de puissance et quelques caractéristiques bien particulières. Pour le moment, le prix et la date de lancement sont inconnus, même si ce ne serait pas mal si, au moment de l’achat, ils incluaient des morceaux de poulet frit pour le mettre à l’épreuve.

L’article KFC présente une console de jeu vidéo avec un compartiment pour chauffer le poulet frit a été publié dans Hypertext.