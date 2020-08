Pendant Fandome DC, Rocksteady a montré la première bande-annonce et les fonctionnalités de son nouveau jeu, Suicide Squad: Kill the Justice League. Un titre qui pour l’instant sera demandé jusqu’à 2022 et atteindre PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Tel que défini par Rocksteady, auteurs de la saga Batman Arkham, le titre nous plongera dans une aventure d’action et un jeu de tir à la troisième personne.

Dans sa première bande-annonce, nous pouvons voir une partie de l’approche que nous aurons dans Suicide Squad: libérer Metropolis des méchants parmi lesquels, pour être plus exact, des personnages comme Superman, possédé par Brainiac. Les protagonistes de Suicide Squad seront formés par l’ignifuge Harley Quinn, Deadshot, King Shark et Boomerang.

Suicide Squad: Tuez la Justice League | Solide comme un roc

Un groupe des plus variés et bien sûr chacun d’entre eux aura ses propres capacités et caractéristiques. Comme indiqué dans la présentation, Suicide Squad peut être apprécié seul ou en compagnie de trois autres joueurs en ligne.

Entre autres détails à prendre en compte, Rocksteady a voulu mettre un accent particulier sur les différentes options que nous offrira le monde ouvert construit pour l’occasion, toujours avec Metropolis en tête, avec une belle histoire derrière et des mécanismes de jeu jamais vus avant le date dans le domaine coopératif.