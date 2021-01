De nombreux joueurs se souviendront avec émotion des œuvres de Guerrilla Games. Ceux-ci ne nous ont pas seulement surpris par le grand résultat de Horizon: Aube zéro, mais aussi avec la proposition présente dans Killzone, un travail plus que spectaculaire qui a réussi à mettre un nouveau défi sur notre chemin au fil des années. Mais à la surprise de beaucoup, Killzone a eu un changement inattendu de sa présence.

Depuis des années, les joueurs demandent un nouveau titre de licence, mais ont plutôt constaté que le page Web Killzone.com a cessé de fonctionner. En fait, il n’est plus possible de le visualiser ou de le parcourir. Bien sûr, dans celui-ci, on peut voir un message de Guerrilla expliquant les conséquences de cette décision et que, en principe, cela n’affecte pas les modes multijoueurs.

Killzone: Shadow Fall | Sony

Selon l’étude elle-même, le site officiel a été retiré et, à l’avenir, les joueurs seront redirigés directement vers PlayStation.com. Bien que cela n’affecte pas le multijoueur en ligne pour le moment, il n’est plus possible de créer ou gérer les clans dans Killzone Shadow Fall. Ils s’excusent pour la gêne occasionnée, mais c’est l’un des changements qui ont été mis en œuvre.

Bien sûr, l’équipe a de grands mots de remerciement pour tous les fans qui ont fait possible ce jeu pendant toutes ces années. Et même si pour le moment nous n’avons pas de nouvelles d’une nouvelle proposition qui pourrait venir avec le temps, nous devrons espérer les changements qui pourraient survenir avec le temps et qui continueront d’être une révolution.