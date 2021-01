Le PDG de CyberConnect2, Hiroshi Matsuyama, a déclaré que le jeu tant attendu du patron de Koyoharu Gotoge était sur la bonne voie.

En mars prochain, cela fera un an depuis l’annonce du jeu attendu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l’anime / manga du moment qui a conquis des millions de fans à travers le monde. Bien que peu d’informations sur le titre aient été révélées depuis lors, nous pouvons être sûrs que son développement est sur la bonne voie. Ou du moins c’est comme ça que ça a été révélé Hiroshi Matsuyama, président de l’étude CyberConnect2.

Les prochaines annonces pour le jeu seront dans les magazines hebdomadaires Shonen Jump et V-Jump.C’était lors du dernier Piro Live! Spécial réveillon du Nouvel An 2021, qui s’est tenu fin décembre, où l’exécutif a fait le point sur le projet de Tueur de démons. Là-bas, lors du segment «Jeux à suivre en 2021», Matsuyama a déclaré que le développement du jeu se déroule très bien et qu’une bonne partie du personnel de l’entreprise est impliquée et travaille dur sur le projet. Il a même plaisanté en disant qu’ils ont surmonté tous les problèmes qui leur ont été présentés, même si cela n’a pas empêché certains conflits de survenir au sein de l’équipe de développement.

Malheureusement, Matsuyama a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas donner de détails spécifiques sur le jeu, mais a invité tous les fans à rester à l’écoute pour toute nouvelle à l’avenir. Il a également confirmé que toutes les annonces concernant le jeu seront faites dans les magazines Saut hebdomadaire Shonen et V-Jump.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan sortira cette année à une date encore à confirmer. Pour le moment, le jeu n’est confirmé que pour le Japon et avec une version pour PS4, on ne sait donc pas s’il atteindra également l’Ouest ou d’autres plates-formes.

