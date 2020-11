Il en reste peu pour lui 13 novembre 2020, date à laquelle Kingdom Hearts: Mélodie de la mémoire Il atteindra les différentes plates-formes sur lesquelles son lancement est prévu, parmi lesquelles la Nintendo Switch. Bien que nous ayons une démo depuis le milieu du mois dernier, la vérité est que dans cette version nous n’avons pas trouvé la liste complète des mélodies qui feraient partie de la version finale. Cependant, maintenant chacune des mélodies qui feront partie de cette symphonie de souvenirs est sortie, et un aspect que nous pouvons souligner est que aucune mention n’est faite de l’ajout de DLC à l’avenir.

Voici la liste des thèmes inclus dans Kingdom Hearts: Melody of Memory

KINGDOM HEARTS

Plongez dans le cœur -Destati- Destiny Islands Bustin ‘Up on the Beach Kairi I Night of Fate Destiny’s Force Traverse Town Shrouding Dark Cloud Bienvenue au pays des merveilles To Our Surprise Olympus Coliseum Allez-y! Se tortiller mal main dans la main Un jour à Agrabah Arabian Dream Un très petit souhait Monstrueux monstre sous la mer Une aventure à Atlantica C’est Halloween Spooks of Halloween Town Captain Hook’s Pirate Ship Pirate’s Gigue Hollow Bastion Scherzo di Notte Fin du monde Fragments of Sorrow Saving nel buio Simple et propre

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

Ange à une aile (de FINAL FANTASY VII) Un autre côté

Re: Chaîne de souvenirs

La Force en toi Naminé Castle Oblivion Forgotten Challenge Lord of the Castle

KINGDOM HEARTS II

Sanctuaire ~ version d’ouverture ~ Lazy Afternoons Sinister Sundown Tension Rising The 13th Struggle Roxas Sora The Afternoon Streets Working Together Magical Mystery Reliving Hollow Bastion Scherzo di Notte Désir de tout ce qui est perdu Valse de la danse damnée des audacieux La maison des dragons Champs d’honneur Vim et Vigor Le monde souterrain Ce qui se cache sous le grondement tumultueux Monochrome Dreams Vieux amis, vieux rivaux Une partie de votre monde Aventures dans la savane Savannah Pride Space Paranoids Byte Bashing Sinister Shadows The 13th Dilemma Sacred Moon Deep Drive Riku Darkness of the Unknown

KINGDOM HEARTS II -MIX FINAL-

Quelle surprise ?! Joyeuses fêtes! L’autre promesse Rage a réveillé le destin de l’inconnu

358/2 jours

Musique pour la tristesse de Xion Secret of Neverland Crossing to Neverland Fight and Away Vector to the Heavens Another Side -Battle Ver.-

Naissance par sommeil

The Promised Beginning Future Masters Terra The Secret Whispers Risky Romp Bibbidi-Bobbidi-Boo Castle Escapade The Silent Forest The Rustling Forest The Tumbling Ventus Enter the Darkness Radiant Garden Black Garden Black Powder The Encounter -Birth by Sleep Version- Mickey Mouse March Up Down Adventure Hau’oli, Hau’oli Mákaukau? Rêve éveillée sur Scherzo Rage de Neverland Neverland – The Origin – Aqua Dismiss

Re: codé

Wonder of Electron No More Bugs !!

3D [Dream Drop Distance]

Traverse in Trance Hand to Hand CALLING – KINGDOM MIX – Le Sanctuaire La Cloche Majestic Wings Access the Grid Digital Domination The Fun Fair Prankster’s Party One for All for One Sacred Distance Deep Drop L’Oscurita dell’Ignot L’Impeto Oscuro The Eye of Obscurité

0.2 Naissance par le sommeil -Un passage fragmentaire-

Vague des ténèbres I

KINGDOM HEARTS III

Vous avez un ami en moi – Version KINGDOM HEARTS III – Happy Hair Day Monster Smash! Laissez-le aller Robot Overdrive Graveyard Labyrinth Rise of the Union Don’t Think Twice

Orchestre -World Tour- Album

Souligné

Collections de piano KINGDOM HEARTS

Main dans la main travaillant ensemble – Allegro vivace Sora – Allegro con brio

Collections de piano KINGDOM HEARTS FIELD & BATTLE

Mélange de conflits

Autres titres

Cercle de la vie Un tout nouveau monde La beauté et la bête

