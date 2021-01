Et pour plus de surprise, cette version ne nécessitera pas de téléchargements supplémentaires, comme cela se produit avec d’autres grands jeux qui arrivent sur Switch.

Par Angel Herrera / Mis à jour le 23 janvier 2021 à 11:24 commentaires

L’un des inconvénients les plus courants rencontrés par les joueurs de Switch lors de l’achat d’un jeu physique est ses téléchargements supplémentaires. En raison de la grande taille de certains titres, leurs versions de cartouche nécessitent des correctifs supplémentaires qui doivent être téléchargés dès le premier moment où nous les lisons afin de fonctionner de manière optimale. Heureusement, ce ne sera pas le cas pour Kingdoms of Amalur: Reckoning remastering bientôt disponible sur la console, car il a été confirmé que cela Il sera inclus dans son intégralité dans une seule carte.

La version physique de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ne nécessitera pas de téléchargements supplémentairesTHQ Nordique a annoncé via le compte Twitter officiel du jeu que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sera disponible à la fois numériquement et physiquement. Concernant sa deuxième version et comme nous l’avons déjà mentionné, le titre viendra dans son intégralité dans la cartouche et ne nécessitera aucun patch du jour un au travail, ce qui est surprenant et inhabituel dans un jeu comme celui-ci qui, sur d’autres plateformes, pèse plus de 30 Go.

La taille de cette version du jeu pour Switch n’a pas été révélée jusqu’à présent, bien que nous puissions nous attendre à ce qu’elle soit plus petite que ses homologues PS4, Xbox One et PC. Cependant, il est surprenant de voir la confirmation de THQ Nordic, car des jeux comme The Outer Worlds, Mortal Kombat 11, LA Noire ou Wolfenstein II nécessitent un téléchargement supplémentaire pour être utilisés sur la console. Et sans parler des cas extrêmes comme DOOM Eternal, qui, en raison de sa grande taille, a décidé de le publier uniquement en version téléchargeable.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sera lancé sur Switch le 16 mars. Cette remasterisation est également disponible dès maintenant sur PS4, Xbox One et PC.

