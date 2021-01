Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

THQ Nordic a annoncé en juin de l’année dernière une remasterisation de Kingdoms of Amalur: Reckoning pour PlayStation 4, Xbox One et PC. La nouvelle version du titre a fait ses débuts peu de temps après avec des graphismes mis à jour et un gameplay amélioré.

De plus, le studio a confirmé le lancement d’une nouvelle extension appelée Fatesworn, prévue pour cette année. Si vous êtes fan du titre, vous serez heureux de savoir qu’il arrivera sur une nouvelle plateforme.

THQ Nordic a confirmé la sortie de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sur Nintendo Switch. Malheureusement, aucun nouveau détail n’a été publié ou la date de sortie de la prochaine extension a été confirmée.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning a déjà une date sur Switch

Si vous n’avez pas pu profiter de l’action de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, nous vous disons qu’il sera possible de le faire cette année sur la console hybride de Nintendo. Le remastering sera disponible pour Switch à partir du 16 mars.

THQ Nordic et le développeur Kaiko ont confirmé que le plan de lancement de Fatesworn cette année est toujours en place. On s’attend à ce que dans les mois à venir, à l’approche de la première de Switch, ils révèlent plus d’informations sur l’extension.

Nous vous rappelons que Fatesworn est inclus dans l’édition Fate du titre, mais il est prévu que le contenu sera également proposé de manière indépendante. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning fera ses débuts sur Switch avec tout le contenu disponible sur le reste des plates-formes.

Les studios veulent que les joueurs soient encouragés à essayer Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning on Switch, ils ont donc publié une bande-annonce pour montrer à quoi ressemblera le titre sur la console hybride. Vous pouvez le voir ci-dessous:

THQ Nordic n’a pas confirmé pour l’instant les éditions que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning aura sur la console Nintendo. On ne sait pas non plus si le titre sera distribué en format physique ou s’il ne sera proposé qu’en format numérique dans l’eShop.

Dans le cas où vous l’avez manqué: THQ Nordic a acquis la franchise Kingdoms of Amalur

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning a fait ses débuts sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 8 septembre. Il arrivera sur Nintendo Switch le 16 mars. Vous trouverez ici plus d’informations sur cette version.