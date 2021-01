Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 10h17

En 2012, Royaumes d’Amalur est venu aux consoles et PC. Malgré le fait que le jeu nous offrait un monde ouvert intéressant et des combats divertissants, le titre ne s’est pas vendu aussi bien que ses managers, Kurt Shilling, l’auraient souhaité. Heureusement en 2018, THQ Nordic a acheté cette propriété et en 2019, nous avons vu Re-Reckoning, une remasterisation pour PS4, Xbox One et PC. Maintenant, Aujourd’hui, il a été révélé que cet épisode arriverait enfin sur Nintendo Switch dans quelques mois.

Grâce à une nouvelle bande-annonce, il a été confirmé que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning arrive sur Nintendo Switch le 16 mars 2021. Cette nouvelle version du jeu nous présente un gameplay raffiné, une apparence visuelle améliorée et tout le contenu du jeu original sous forme de DLC.

Parallèlement à cette annonce, THQ Nordic nous a rappelé que Fatesworn, la prochaine extension de ce titre, arrivera fin 2021. Sans aucun doute, il est agréable de voir que THQ Nordic n’a pas oublié cette propriété et travaille pour lui donner la deuxième chance qu’elle mérite.

Via: THQ Nordic

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.