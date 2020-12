Au fil du temps, la visualisation d’expériences exclusives aux consoles ou aux PC sur les appareils mobiles devient de plus en plus courante. Nous l’avons récemment vu avec Bloodstained: Ritual of the Night. Maintenant, il a été révélé que le RPG bien-aimé d’Obsidian Entertainment, Knights of the Old Republic II, disponible sur les appareils iOS et Android la semaine prochaine.

Aspyr Media est le studio chargé de mettre ce classique de 2004 dans votre poche. Spécifique, Ce sera le 18 décembre 2020 lorsque Knights of the Old Republic II sera disponible sur les appareils mobiles. Voici ce que dit Elizabeth Howard, vice-présidente de la publication chez Aspyr Media:

«Les fans demandent depuis si longtemps une version mobile de Star Wars Knights of the Old Republic II, et nous sommes ravis de l’apporter enfin. Nous sommes fiers de continuer à travailler avec Lucasfilm pour apporter des titres classiques tels que Star Wars Knights of the Old Republic II sur les plateformes modernes. “

Cela rendra sans aucun doute KOTOR II disponible à plus de gens. Il sera intéressant de voir comment le public réagit à un énorme jeu dans sa poche. Knights of the Old Republic II arrivera sur les appareils iOS et Android le 18 décembre au prix de 249 pesos.

Via: Aspyr Media