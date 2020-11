L’étude hongroise Neocore a fait l’actualité.

Les adeptes des jeux vidéo de RPG tactique ont de la chance, car un nouveau jeu est prêt à devenir réalité grâce au support de la communauté. King Arthur: Knight’s Tale, développé par Néocore, a réussi à être financé à 100% sur Kickstarter, quelques jours avant la clôture de la campagne (se termine le 12 novembre), et sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S premier trimestre 2021.

Il y a un mois, nous vous disions que King Arthur: Knight’s Tale cherchait ce financement pour pouvoir se développer et maintenant il a réussi. Le jeu avait besoin 151 311 $ pour atteindre l’objectif et au moment où j’écris cette nouvelle a acquis 163 817 $. Les Hongrois ont remercié les fans pour leur soutien et ont assuré que ils sont accablés. Au fait, le Accès anticipé du titre arrivera dans les prochaines semaines à Steam.

Pourtant, ils n’ont pas perdu de temps et se sont déjà souvenus du mécène qu’il y a de nouveaux objectifs sur Kickstarter qui peuvent être atteints pour ajouter plus de contenu Au jeu. Si le titre rapporte plus d’argent, il pourrait introduire un nouvelle classe de caractère (le sage), Batailles JcJ et d’autres nouvelles que l’étude a gardées secrètes et que nous verrons si nous apprendrons à les connaître, selon qu’elles ont plus de revenus ou non.

Ce jeu est basé sur les histoires du roi Arthur et l’étude promet une forte composante narrative dans le jeu vidéo, qui comportera également des éléments rogue-lite et accordera une grande importance aux décisions du joueur. Neocore a de l’expérience dans Jeux de stratégie et l’une de ses dernières œuvres était dans la saga Warhammer, avec le développement de Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr.

