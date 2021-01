Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/01/2021 8:38 am

Bien que la série Dead or Alive soit assez célèbre, c’est le spin-off axé sur le volleyball et le service aux fans, qui est au centre d’une controverse. Il a été récemment annoncé que Koei Tecmo, responsable de cette série, avait intenté une action en justice contre les personnes impliquées dans la vente de vidéos pornographiques créées avec les mods de Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation.

Selon un document traduit par Twinfinite, Koei Tecmo prévoit d’intenter une action civile et une poursuite pénale, contre les utilisateurs qui décident de porter atteinte à l’utilisation de leurs propriétés intellectuelles en enregistrant et en vendant des vidéos pornographiques de leurs jeux. La déclaration mentionne que certaines personnes Ils ont utilisé des mods pour enlever les vêtements des filles présentes dans Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, pour enregistrer et vendre plus tard des DVD avec du contenu pour adultes mettant en vedette les personnages du titre.

De même, il est mentionné que la police préfectorale de Kanagawa a déjà identifié l’un des suspects dans cette affaire et qu’une action en justice a été intentée contre lui. Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation est un jeu PC disponible uniquement en Asie et au Japon, qui a des microtransactions et de la mécanique gacha. Pour le moment, on ne sait pas quelle sera la gravité des répercussions de cette violation sur l’utilisation du Koei Tecmo IP.

Via: Twinfinite

Le japonais crée une PS4 portable, même si elle n’était pas bon marché La démo tant attendue de Monster Hunter Rise arrive aujourd’hui sur Nintendo Switch

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.