Tandis que Castlevania: Symphonie de la nuit est le jeu qui est crédité comme fusionnant l’approche non linéaire de Super Metroid et les styles gothiques de la célèbre série de chasse aux vampires de Konami, Koji Igarashi a été assez ferme sur le fait que c’était en fait Zelda: un lien vers le passé qui a été la principale influence à la fois sur SotN et les « Metroidvanias » ultérieures qu’il a créées.

À juste titre, Jeremy Parish – qui a tant fait au cours de sa carrière pour vulgariser le terme (bien qu’il admette que c’était son ancien collègue de 1UP.com Scott Sharkey qui était celui qui l’a réellement inventé) – a pris le temps de discuter avec Igarashi de la façon dont Zelda a eu un impact si massif sur la conception de SotN et sur la façon dont ses sensibilités dirigent toujours son travail sur les jeux actuels, y compris Sanglant: Rituel de la nuit.

L’interview vidéo – qui a été enregistrée l’année dernière mais qui n’est sortie que maintenant – vaut vraiment le détour. Dans ce document, Igarashi explique comment la rejouabilité presque infinie de Zelda lui a donné envie de prendre en compte la même profondeur dans ses jeux; il note qu’il n’est pas nécessaire de trouver tous les conteneurs de cœur dans Link to the Past car vous pouvez le terminer sans eux, mais il a apprécié le fait qu’il y ait une profondeur supplémentaire offerte à ceux qui veulent un défi supplémentaire.

Il déclare également que l’habitude de Zelda de placer des objets bien en vue mais de les garder hors de portée jusqu’à ce que le joueur ait le bon objet est quelque chose d’autre qu’il a reporté à ses propres jeux.

