Hideo Kojima remercie les fans pour leur soutien dans une vidéo commémorative.

Aujourd’hui, c’est le 5e anniversaire de Productions Kojima, L’atelier de Hideo Kojima fondé après son départ de Konami. Et, après que le compte officiel de la société a promis des nouvelles importantes à célébrer, qu’ils ont dit que les fans ne voudraient pas les manquer, les attentes étaient élevées. Cependant, aucun nouveau jeu n’a été annoncé, ni le patch Death Stranding pour PS5 que beaucoup attendaient.

Au final, les nouveautés consistaient en un nouvelle ligne de merchandising du studio et de son animal de compagnie Ludens, ainsi qu’un fond d’écran gratuit pour les fans. Bien sûr, certains des produits ont le Dessins de Yoji Shinkawa, l’artiste mythique responsable des créations de la saga Metal Gear, qui s’est également penché sur création de la mascotte et du logo de Kojima Productions dans une interview publiée sur le site internet du studio.

Bien sûr, beaucoup attendaient des nouvelles sur les projets du studio, et Kojima Productions a clairement indiqué qu’aujourd’hui il n’y aura pas aucune publicité liée à leurs jeux. Bien sûr, tout n’a pas été merchandising: une vidéo commémorative a également été publiée où Hideo Kojima apprécie le soutien des fans pendant ces 5 années en tant que développeur indépendant, avec des images des acteurs et développeurs qui l’ont accompagné dans la création de Death Stranding.

S’il ne semble pas y avoir de nouvelles à ce sujet cette semaine, Kojima Productions a officiellement confirmé en octobre que le nouveau jeu du studio est déjà en développement et qu’ils cherchent à recruter des ouvriers pour son développement. Un projet dont on ignore encore beaucoup, tandis que Hideo Kojima tente lui-même de maintenir le mystère de sa nature. Nous devrons attendre plus longtemps pour voir ce que ce créateur nous surprend, mais en attendant, et si vous ne l’avez pas encore essayé, voici notre analyse de Death Stranding.

