Verrons-nous de nouvelles annonces de Hideo Kojima et de l’équipe Death Stranding?

Demain, c’est le 16 décembre, demain ça fait 5 ans depuis la création de Kojima Productions. Une courte période de vie pour une étude Triple A, même si cela a suffi à Hideo Kojima pour imaginer, développer et publier son premier jeu indépendant: Death Stranding. Le fait est qu’une date très importante pour l’étude approche, et son compte Twitter officiel demande aux joueurs d’être demain attentifs aux réseaux sociaux, puisqu’ils en ont préparé “nouvelles excitantes.

“Le 16 décembre marque le 5e anniversaire de Kojima Productions! Restez à l’écoute demain sur nos réseaux sociaux à 12h00 (New York), 5h00 (Royaume-Uni), 6h00 (CET) et 14h00 (Japon), comme nous offrirons des nouvelles passionnantes que vous ne voudrez pas rater », promet le compte rendu officiel de l’étude. Bien sûr, les fans n’ont pas tardé à montrer leur émotion sur les réseaux, certains rêvant de ces rumeurs sur Silent Hill qui ne disparaissent jamais, et d’autres avec la possibilité de pour Kojima d’annoncer un nouveau jeu original.

Bien que ces annonces soient plus susceptibles sont liés à Death Stranding et une éventuelle mise à jour du jeu pour PlayStation 5. Et nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu’il s’agisse d’une nouvelle gamme de merchandising studio, bien sûr. Le fait est que rien de confirmé pour le moment sur la nature de ces actualités, et nous serons informés demain de ce que montre cette société pour fêter son cinquième anniversaire.

Nous vous rappelons que Hideo Kojima travaille déjà sur son prochain jeu, comme le studio l’a publiquement confirmé, même si le créateur reste un mystère sur sa proposition. D’ici là, nous vous invitons à revoir l’analyse de Death Stranding sur PS4, ainsi que l’analyse ultérieure de Death Stranding sur PC, afin que vous connaissiez la dernière aventure du créateur de Metal Gear.

En savoir plus: Hideo Kojima, Kojima Productions, Death Str et PlayStation 5.

