Bien qu’aujourd’hui le nom de Hideo Kojima soit plus que étendu grâce à Échouement mortel, de nombreux joueurs ont suivi ses traces depuis le premier jour. En fait, la saga Metal Gear a été un avant et un après pour de nombreux joueurs. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’il ait une grande communauté de joueurs qui attendent avec impatience l’arrivée de son prochain travail.

Par chance, Ce sera le 16 décembre prochain quand on peut voir un live pour fêter les 5 ans que l’entreprise est déjà en activité. Bien sûr, ce sera une émission qui nous obligera à nous lever tôt puisque l’heure prévue est à 6 heures du matin pour son bon départ. Mais, comme indiqué par l’entreprise elle-même, cela vaudra la peine de voir ce qu’ils ont à enseigner.

Pour le moment, ils n’ont jeté aucun indice au-delà d’indiquer qu’il vaudra la peine de voir ce direct dans lequel ils parleront mises à jour que nous ne voulons pas manquer. Peut-être verrons-nous de nouvelles données de votre nouveau projet? C’est une grande surprise que nous pourrons vous révéler à partir de demain, comme nous l’avons indiqué, à 6 heures du matin, heure à laquelle Kojima sera très présent pour nous donner de bonnes nouvelles.

En attendant, nous vous rappelons que Death Stranding est déjà disponible sur PC et PlayStation 4. C’est l’un des titres les plus révolutionnaires qui a réussi à offrir à des joueurs incroyables les propositions les plus intéressantes. Surtout en ce qui concerne les personnages, qui ont une grande profondeur et beaucoup à offrir.