Nous vivons à une époque complexe et chargée, dans laquelle un moment de calme est toujours reconnaissant. Cette tranquillité est ce qu’ils nous proposent de la Communauté valencienne, puisque tant le studio de développement, Devilish Games, que son distributeur, Flynn’s Arcade, sont originaires des terres orientales de la péninsule ibérique. Kolumno, qui est le nom du jeu dont nous sommes ici pour vous parler aujourd’hui, est une expérience calme et paisible, mais qui n’en demande pas moins au joueur.

Kolumno est une expérience relaxante et stimulante dans une égale mesure

Le principe de départ est simple, faire tomber une balle dans un trou en évitant les obstacles qui tournent ou émergent autour d’un cylindre. Pour y parvenir, nous pouvons contrôler la sphère de quatre manières différentes, soit en la rendant petite, en l’accélérant, en la paralysant dans les airs ou en lui donnant la capacité de franchir les obstacles. Avec tout cela, et notre patience et précision, on fait face aux 75 niveaux qui composent le jeu, et ça, ils gagnent en complexité à mesure qu’on avance.

Voir également

Avec un design graphique et sonore aussi simple et minimaliste, aussi élégantKolumno est un jeu de réflexion à surveiller en fin d’année. En fait, son prix de lancement n’est pas à réfléchir à deux fois, car est disponible dans l’eShop Nintendo Switch, pour seulement 1,99 €. Une expérience aussi détendue que satisfaisante pour résoudre vos énigmes les plus compliquées. Sans oublier que c’est un jeu idéal à apprécier dans le mode portable de la console hybride de Nintendo.

en relation