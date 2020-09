Le géant sud-coréen Krafton Games Union fait de son studio interne Bluehole sa propre filiale indépendante.

Le développeur est surtout connu pour avoir travaillé sur les champs de bataille du géant de la bataille royale Playerunknown ainsi que sur le titre MMO Tera. En tant que groupe indépendant, Bluehole concentrera son attention sur ce dernier projet, en plus d’un tout nouveau jeu MMO appelé Elyon.

Cela fait suite à la fermeture d’En Masse Entertainment, l’éditeur de Tera, en août 2020.

Le Bluehole nouvellement indépendant sera dirigé par Doo-in Cho, qui est le chef de l’équipe d’assurance qualité de Krafton ainsi que le directeur créatif d’Elyon.

Bluehole a été fondée en 2008 et a acquis un certain nombre d’autres studios, tels que En Masse, Prix et Red Sahara. En novembre 2018, la société a créé Krafton Game Union en tant que société holding pour tous les développeurs qu’elle possédait maintenant. L’un de ses studios internes a gardé le nom de Bluehole.











