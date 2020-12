Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/12/2020 13:44

Pas un seul jour ne s’est écoulé depuis la cinquième saison de Fortnite Chapitre 2, et une grosse surprise a été annoncée pour ce jeu. De façon inattendue, Epic Games et PlayStation ont révélé que Kratos arriverait à la bataille royale la plus populaire du moment.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup d’informations à ce sujet. Récemment, le compte PlayStation officiel sur Twitter a publié un audio dans lequel il est mentionné qu’un homme en colère qui a vaincu plusieurs dieux est en route pour l’île de Fortnite. Parallèlement à cela, nous trouvons le message suivant: “Description de l’objectif: Dieu et papa?!”, Qui fait référence au God of War 2018.

Description de l’objectif: Dieu et papa?! # FortniteSeason5 pic.twitter.com/1DtPz9SvAd – PlayStation Latam (@PlayStation_LA) 2 décembre 2020

De la même forme, Une image a été divulguée où nous pouvons voir le design que Kratos aura dans Fortnite. Ce serait la première fois qu’un contenu exclusif de PlayStation passe à un jeu multiplateforme. Pour le moment, on ne sait pas si les joueurs PC, Xbox, Switch et Mobile auront accès à Kratos, ou ce sera une exclusivité PS4 et PS5. Étant donné que quelque chose de similaire s’est produit avec Marvel’s Avengers et Spider-Man, il ne serait pas surprenant de voir ce titre avec un contenu unique sur les plates-formes Sony.

Dans des sujets connexes, vous pouvez voir ici la bande-annonce de la cinquième saison de Fortnite, avec tout et The Mandalorian. De la même manière, vous pouvez revivre ici la confrontation finale contre Galactus.

Via: PlayStation

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.