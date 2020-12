Une partie de la renommée incroyable de Fortnite provient de ses événements originaux et de ses croisements fous. Nous avons tout vu, des super-héros aux méchants en passant par merveille aux protagonistes de Guerres des étoiles, des concerts de passage d’artistes de premier ordre et des skins des plus variés. Maintenant c’est Kratos, de la franchise exclusive PlayStation God of War, qui saute dans l’arène prêt à livrer des balles dans la bataille royale qui le bat.

Cette collaboration marque la première approche du demi-dieu d’une console Nintendo. Kratos peut être acheté dans la boutique en jeu pour 1500 dollars. Il peut être acheté seul, mais est également disponible dans le cadre du Définir Oathbraker (Oathbraker) dans lequel, évidemment, il ne vient pas seul. Parallèlement, nous aurons à disposition plusieurs éléments typiques de la saga, tels que le Sac à dos Mimir, le Bouclier de gardien, qui est introduit sous la forme d’une aile delta, ou le Hache Léviathan, maintenant converti en un pic à construire (et à déconstruire). De plus, équipé sur le bec, la capacité spéciale de Kratos vous attend, ce qui nous permettra de libérer toute la puissance de la glace avec Charge de crème glacée.

La nouvelle a fait fureur sur les réseaux sociaux, étant l’un des contenus les plus discutés d’hier et se poursuivant aujourd’hui, donnant également lieu à plusieurs rumeurs. Parmi eux, la possibilité que le Master chef, de Microsoft, et Samus Aran, Nintendo, soyez vu par la bataille royale.

#RUMOR Kratos arrive sur #Fortnite, les fans spéculant que Samus pourrait être le prochain. #GodofWar #Metroid #Kratos #Samus pic.twitter.com/vEbrl2AvR3 Voir également – Gamers Cuba メ (@Gamers_Cuba) 3 décembre 2020

Peut-être que le cas du protagoniste de Halo a un fondement, puisque plusieurs dataminers ont trouvé des mentions du Master Chief dans les mêmes fuites qui prédisaient l’arrivée de Kratos, mais en ce qui concerne Metroid, pour le moment il n’y a que des conjectures. Pour l’instant, il vaut mieux s’occuper de profiter de la fureur de Kratos donnant du bois de chauffage autour de l’île et, si vous en avez envie, faire une bonne partition de danse.

