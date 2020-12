Après The Mandalorian, le protagoniste de la saga God of War rejoint la bataille royale d’Epic Games.

Il arrive un moment où des choses se passent dans Fortnite qui ne nous traverseraient jamais l’esprit, il vaut donc mieux ne rien exclure. Kratos, protagoniste de la saga God of War, rejoint Fortnite en tant que personnage jouable dans la saison 5 de la bataille royale à succès qui continue d’offrir des nouvelles après l’événement Galactus.

Le compte PlayStation officiel a d’abord laissé un teaser laissant tomber l’annonce, qui a été divulguée à l’avance avec la présence de l’un des personnages les plus charismatiques de l’histoire PlayStation. Bien que la vidéo et la description du tweet aient laissé des indices évidents. Pour cette raison, et bien qu’il n’y ait pas de détails officiels pour le moment, il faut supposer qu’il s’agira d’un ajout exclusif aux utilisateurs de PS4 et PS5.

Il ne reste plus qu’à attendre pour connaître tous les détails de la arrivée de Kratos à Fortnite, et les objectifs que nous devrons atteindre pour débloquer le personnage qui, soit dit en passant, porte le design du jeu 2018, dont la suite est en route exclusivement pour PS5.

Avec l’arrivée de Dieux de la guerre, les ajouts surprises au célèbre jeu Epic Games continuent. Certains d’entre eux éblouis, servent d’exemple que The Mandalorian a été le dernier à rejoindre. Avec Baby Yoda, bien sûr.

Plus d’informations sur: Kratos, Fortnite, Epic Games et Battle Royale.

