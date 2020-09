Par Stephany Nunneley,

Mercredi 16 septembre 2020 23:38 GMT

Voici un aperçu de la campagne dans Call of Duty: Black Ops Cold War.

Au cours de la vitrine PS5 d’aujourd’hui, Activision a présenté une bande-annonce de campagne pour Call of Duty: Guerre froide Black Ops.

Intitulée Nowhere Left to Run, la vidéo ne montre qu’une petite partie du premier niveau de la campagne.

Dans cette mission, vous incarnez l’agent de la CIA Alex Mason, qui arrive à Trabzon avec d’autres agents, dont Frank Woods et le nouvel allié Russell Adler.

Plus précisément, cette équipe de pompiers de la CIA s’infiltre dans un aéroport tout comme Arash, leur objectif de grande valeur est sur le point de monter à bord d’un avion de fret. Ici, vous devrez prendre une photo cruciale à Arash.

Nous allons laisser la bande-annonce vous montrer le reste de l’histoire.

Une version alpha multijoueur du jeu débutera ce vendredi 18 septembre. Si vous possédez une PS4, vous êtes automatiquement invité au test du week-end et vous pouvez le précharger à partir d’aujourd’hui pour vous donner une longueur d’avance.

Call of Duty: Black Ops Cold War sort le 13 novembre pour PC et la génération actuelle, et sera disponible sur PS5 et Xbox Series X.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!