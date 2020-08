Activision remplace la bande-annonce originale par une nouvelle vidéo sur ses chaînes officielles à travers le monde.

La semaine dernière, l’annonce de Call of Duty Black Ops Cold War a eu lieu. C’est le nouvel épisode de la célèbre saga de tireurs de Activisionpar Treyarch et Raven Software, et inspiré par les événements réels de la guerre froide. Ceci comprend 1989 Manifestations sur la place Tiananmen, À Pékin. Un épisode noir de l’histoire de la Chine au XXe siècle, où les manifestations d’étudiants pro-démocratie ont conduit à une répression brutale par l’armée, avec la célèbre photo d’un étudiant debout devant les chars.

Activision a remplacé la vidéo sur toutes ses chaînes, même en OccidentDe ces protestations, une seule image d’une demi-seconde était présent dans la première bande-annonce de Black Ops Cold War, mais c’était suffisant pour que la bande-annonce soit complètement censuré en Chine. Et aussi pour Activision d’avoir sorti le post original de 2 minutes Dans le monde entier pour le remplacer par une nouvelle version d’1 minute seulement, sans références à Tiananmen. L’image en question est présentée ci-dessous, via Kotaku, avec la nouvelle vidéo du jeu présente sur toutes les chaînes officielles de Call of Duty.

Image censurée de la bande-annonce (Source: Kotaku)

Bande-annonce originale non éditée

Nouvelle version de la bande-annonce

Pour sa part, la version originale de la bande-annonce, qui n’apparaît plus sur les chaînes Activision, est toujours présente dans son intégralité au sein de notre site – disponible juste avant ce paragraphe – où l’image de la discorde apparaît très brièvement à l’instant 01:05 des images. C’est là qu’il faut mentionner un détail pertinent sur la société de la saga Call of Duty: le géant chinois du jeu vidéo, Tencent, détient une participation de 5% dans Activision Blizzard.

Que cela a influencé censure de la vidéo en dehors de la Chine C’est quelque chose qui reste à voir, mais le fait est que la seule version actuellement présente sur ses chaînes officielles est la version 1 minute. Dans tous les cas, nous vous rappelons que le premier art officiel de Black Ops Cold War a été récemment montré, et il a été confirmé que la version PC sera exclusive à Battle.net. Jeudi prochain aura lieu la présentation du jeu lui-même dans le cadre du lancement de la Gamescom 2020, un événement que vous pouvez suivre en direct depuis 3DJuegos. Mais en attendant, n’hésitez pas à passer en revue la revue Call of Duty Modern Warfare.

