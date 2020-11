Une deuxième bande-annonce montre Keanu Reeves dans le rôle de Jonny Silverhand.

L’équipe de CD Projekt RED nous a permis d’en savoir plus sur le travail de Keanu Reeves dans son très attendu Cyberpunk 2077 dans un nouvel événement spécial qui a été accompagné d’une bande-annonce explosive avec Johnny Silverhand en tant que protagoniste principal de l’action. La star hollywoodienne a été ravie de son travail dans Cyberpunk 2077, soulignant qu’il a été un expérience vraiment amusante. “J’ai exprimé des dessins animés, également des documentaires, mais Je n’avais jamais travaillé sur un jeu vidéo“, met en évidence Keanu Reeves, que nous avons vu à son époque numérisé dans Enter the Matrix, un jeu d’action qui présentait une histoire écrite par les sœurs Wachowski.

Il ne s’agit pas de missions, mais plutôt de qui vous êtes, de quel personnage vous voulez jouer Keany ReevesL’une des choses que l’acteur a le plus appréciée après John Wick a été la variété des situations qu’il a représentées dans un jeu où la liberté est tout. “Mais il ne s’agit pas de missions, mais plutôt de qui vous êtes, quel personnage veux-tu jouer“, met en évidence en parlant des options dont vous disposez face à l’action de Cyberpunk 2077. Keanu Reeves a également évoqué le saut technologique qui a été trouvé dans cette nouvelle expérience de capture de mouvement, qui en son temps déjà fait avec la Matrice. “Il la connaissait, mais la grande différence c’est la vitesse à laquelle vous voyez ce que vous venez d’enregistrer en temps réel. “

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos TRAILERS sur YouTube

L’une des choses que l’acteur a le plus appréciée après John Wick a été la variété des situations qu’il a représentées dans un jeu où la liberté est tout. “Mais ce n’est pas une question de missions, c’est plus qui vous êtes, quel personnage vous voulez jouer”, souligne-t-il en parlant des options dont vous disposez face à l’action de Cyberpunk 2077. Keanu Reeves a également parlé du saut technologique. qui a été trouvé dans cette nouvelle expérience de capture de mouvement, ce qui en son temps déjà fait avec la saga Matrix. “Je le connaissais bien, mais la grande différence est la rapidité avec laquelle vous voyez ce que vous venez d’enregistrer en temps réel.”

L’un des responsables du projet a commenté que pendant longtemps ils pensaient à divers acteurs, et même à des rock stars, mais finalement ils ont opté pour Keanu Reeves, qu’il décrit comme un grand travailleur qui s’est entièrement consacré au développement du jeu vidéo. . D’autre part, les auteurs de la série The Witcher se sont également plongés dans la Musique de Cyberpunk 2077 s’adressant à ses principaux managers, sans perdre l’occasion d’enseigner plus en détail l’étonnante technologie de synchronisation labiale avec laquelle non seulement le mouvement de la bouche des personnages est contrôlé, mais aussi leur propre expression, en fonction de la langue parlée , parmi lesquels le castillan et le latin.

La vente aux enchères de cet événement s’est présentée sous la forme d’une nouvelle et complète bande-annonce contenant tout ce que vous devez savoir sur Cyberpunk 2077. Il est également livré avec voix en espagnol, afin que nous puissions vérifier comment le jeu sonne en espagnol.

En savoir plus: Cyberpunk 2077 et CD Projekt Red.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');