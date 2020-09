Par Stephany Nunneley,

Mardi 15 septembre 2020 20h38 GMT

Crytek a publié aujourd’hui une nouvelle bande-annonce technologique démontrant les améliorations et optimisations visuelles présentées dans Crysis Remastered.

le Crysis Remastered La vidéo que vous verrez montre des images de l’original par rapport à la version remasterisée, affichant en 8K.

Crysis Remastered tire parti des avancées matérielles et technologiques de la génération actuelle pour inclure une gamme de fonctionnalités visuelles telles que le traçage de rayons, l’illumination globale (SVOGI), les caustiques ondulantes, des textures jusqu’à 8K, y compris une Nanosuit 8K, des effets de particules et d’explosion améliorés, etc. .

Plus tôt ce mois-ci, Crytek a révélé les spécifications PC minimales et recommandées, et elles sont plutôt raisonnables.

Sur PC, les joueurs peuvent également découvrir le jeu dans le mode «Can It Run Crysis?», Un paramètre graphique ultra-élevé.

Le remaster a été développé et optimisé en partenariat avec Sabre Interactive, et arrive sur PC, Xbox One et PlayStation 4 le 18 septembre et est déjà disponible pour Switch.

Pour afficher la bande-annonce en 8K, vous devez sélectionner l’option dans les paramètres vidéo.

