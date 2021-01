Comme la musique des jeux Persona, Atlus a ajouté à la plate-forme musicale populaire celle de son jeu de puzzle romantique et excentrique.

Atlus fait plaisir à tous les mélomanes de ses jeux. Après l’annonce de l’arrivée des bandes originales de plusieurs des épisodes de la série Persona sur Spotify, la société japonaise a annoncé qu’elle avait également ajouté à cette plateforme les mélodies d’une autre de ses séries les plus populaires: Catherine.

Au total, ils ont été ajoutés 67 pièces musicales – appartenant à trois disques – dans une seule liste de lecture. Tous proviennent de la première tranche de Catherine comme Tout le corps, la version récente qui a été publiée en 2019 et qui comprend du contenu supplémentaire tel que Rin, un nouveau personnage féminin et un troisième intérêt romantique pour Vincent, le protagoniste. Il est à noter que cette playlist n’est pas disponible dans le monde entier.

L’arrivée de la bande originale de Catherine et Catherine: Full Body sort quelques heures seulement après l’ajout de la musique des jeux Persona. Il s’agit notamment des mélodies des principaux épisodes de Persona 2, 3, 4 et 5, ainsi que de certains spin-offs (Q, Q2 et Dancing All Night) et même des concerts organisés au Japon.

Bien que variée, la musique de Catherine Il se caractérise par sa douceur et son jazzy, bien qu’il y ait aussi des pièces orchestrales et même du hip-hop. En revanche, et si vous ne les jouez toujours pas, nous vous rappelons que vous pouvez jouer au titre original de Catherine sur PS3, Xbox 360 et PC, et sa version Full Body sur PS4 et Switch.

