En plus de l’action frénétique et d’une évolution marquée par rapport à ce que DOOM a présenté des années auparavant, Quake s’est distingué par sa bande-son impressionnante composée par Trent Reznor lui-même, le créateur génial de Nine Inch Nails. Depuis son lancement en 1996 et à ce jour, Quake est l’un des jeux les plus appréciés de la communauté PC, d’où le succès de la relance de sa bande son, mais malheureusement il a été un peu entaché par un conflit.

Aujourd’hui a vu la réédition de la bande originale de Quake dans une version remasterisée disponible sur vinyle qui comprend les 10 chansons qui ont marqué l’histoire sur la scène des jeux sur PC. Comme vous le savez, le développement de Quake a été l’œuvre d’id Software et de designers en vedette tels que John Romero, American McGee et Tim Willits, tandis que la programmation a eu la participation de John Carmack. Eh bien, à l’occasion de cette relance, John Carmack et American McGee avaient effectué quelques tests en l’honneur du jeu qui accompagnerait chaque exemplaire.

Cependant, cela ne pouvait pas être le cas, comme Carmack l’a souligné sur son compte Twitter officiel, ZeniMax, la société qui possède Bethesda et donc idSoftware, a exigé que ce matériel ne soit pas inclus dans l’emballage avec le disque. Malgré cela, Carmack a invité les fans à lire ses paroles et celles de l’Américain McGee sur le site Nine Inch Nails où la bande originale est en vente, mais quelques instants plus tard, ils ont été retirés dudit espace, également sur ordre de ZeniMax.

La bande originale de Trent Reznor Quake a été rééditée – sur vinyle! @americanmcgee et moi avons écrit des notes de couverture pour cela, mais Zenimax a insisté pour qu’elles ne soient pas incluses avec le produit, elles sont donc sur cette page pour tout le monde: https: //t.co/ZTBPGJsVQ0 – John Carmack (@ID_AA_Carmack) 16 septembre 2020

Qu’est-ce qui s’est passé? Au cas où vous ne le sauriez pas, John Carmack et ZeniMax ont été impliqués dans une action en justice pendant des années découlant d’une situation liée à la création d’Oculus Rift, un appareil VR. ZeniMax a accusé Carmack du vol d’informations confidentielles ayant abouti à la création de l’appareil mais sous le contrôle d’une société qui est finalement devenue la propriété de Facebook. Malgré le fait que le conflit entre Carmack et ZeniMax ait pris fin en 2018, il semble que les esprits brûlent toujours et c’est pourquoi la société a demandé que les mots du programmeur ne soient pas inclus dans la relance de la bande originale de Quake.

