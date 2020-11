Ce monde des jeux vidéo est très ému par le sujet des rumeurs, et il y a un dicton espagnol que j’aime, qui est “quand la rivière sonne, l’eau porte”. Et c’est que, pendant longtemps, la rumeur disait que CAPCOM préparait un nouvel épisode de la saga Monster Hunter pour Nintendo Switch. Et comme toute “rivière qui sonne, l’eau porte”, et cette fois c’était beaucoup, mais beaucoup d’eau. Et c’est que finalement, dans une vitrine des partenaires Nintendo Direct, CAPCOM a montré au monde non pas un, mais deux jeux de la saga Monster Hunter pour Nintendo Switch qui arriveront en 2021: Monster Hunter Stories 2 et Monster Hunter Rise.

Comment Aknosom les dépense

Petit à petit, nous apprenons plus d’informations sur Monster Hunter Rise, le prochain jeu principal de la saga de la chasse. Dans ce nouveau titre, quatre nouveaux monstres feront leur apparition: Tetranadon, Great Izuchi, Magnamalo et Aknoson. Ce dernier, sorte de héron géant au visage de quelques amis, pouvait déjà être vu dans un gameplay précédent, dans lequel le chasseur nous montrait le maniement de la Grande Épée. Il semble que CAPCOM a pris goût à ce monstre, et a montré une autre vidéo dans laquelle il montre le combat d’un chasseur contre cet oiseau.

Surveillez votre pas en approchant du particulier Aknosom. Son schéma de mouvement déroutant peut prendre n’importe qui au dépourvu. #MHRise pic.twitter.com/8OSUalbpBz – Monster Hunter (@monsterhunter) 9 novembre 2020

Comme nous pouvons le voir, le Modèle de mouvement Aknosom C’est très déconcertant, il faudra donc être plus que vigilant une fois que nous lui ferons face, car il tentera à tout prix de nous tromper. Rappelez-vous que Monster Hunter Rise sera en vente exclusivement sur Nintendo Switch 26 mars. Voulez-vous chasser? Nous sommes nombreux!

