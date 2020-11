La Belgique suit la Pologne et intégrera les jeux vidéo dans son système éducatif

La Communauté de Flandre a commandé le développement d’une boîte à outils pour leur intégration.

Petit à petit, les jeux vidéo font une brèche dans les systèmes éducatifs européens. Si il y a quelques mois nous avons célébré l’inclusion comme lecture recommandée de This War of Mine in Poland, maintenant nous trouvons la décision du ministère de l’Éducation et de la Formation du Communauté de Flandre, Belgique, pour commander le développement de Game.Learn.Grow. boîte à outils, une boîte à outils créée dans le but de mieux intégrer ces applications dans les classes du primaire et du secondaire.

Plus précisément, ce développement se veut un guide pratique pour les enseignants de ces deux niveaux d’enseignement avec plus de 30 activités pour différents âges. Celles-ci, par exemple, incluent la possibilité de permettre aux étudiants de visiter la Grèce antique avec Assassin’s Creed: Discovery Tour, de reconstruire leur école via Minecraft Education, et plus encore. Ses responsables garantissent de nombreuses informations sur chacune de ces actions, cherchant ainsi à éviter d’éventuels obstacles technologiques pour les éducateurs.

«Nous espérons que ces outils déboucheront sur une base de données de contenu en constante expansion, capable de démontrer que les jeux vidéo sont venus en classe pour y rester», déclare David Verbruggen, porte-parole de l’industrie pour la Flandre.

Depuis ISFE, la fédération indépendante qui représente les intérêts de l’industrie du jeu vidéo en Europe, est enthousiasmée par les nouvelles à voir, rappelant comment l’accès à l’industrie facilite la participation et l’apprentissage des étudiants, renforce le travail d’équipe et améliore agilité lors de la résolution de problèmes.

Plusieurs études soutiennent la valeur didactique des jeux vidéo, par exemple pour améliorer la mémoire de travail ou stimuler la créativité de l’utilisateur, c’est pourquoi il faut s’attendre à ce que de nouvelles régions et pays d’Europe et d’autres parties du globe soient ajoutés. . D’autres rapports ont également trouvé des applications positives dans l’industrie pour aider au bien-être des petits de chaque ménage.

En savoir plus: Education et jeux vidéo et Belgique.

