Les modèles PNJ des navires restent comme dans l’original, mais avec un signe de tête pour les joueurs.

Pour accompagner la première de PlayStation 5, Jeux insomniaques a préparé l’édition Ultimate du nouveau Spider-Man Miles Morales, qui comprend également Spider-Man Remastered, la remasterisation de Spider-Man pour PS4. Ce n’est qu’en achetant ce jeu que nous pouvons avoir cette version améliorée, puisque le titre ne sera pas mis à jour gratuitement sur PS5 même si vous l’avez sur PlayStation 4.

Comme vous vous en souvenez probablement, dans le jeu original, le Navires PNJ qui circulait dans les eaux de New York avait un modélisation horrible. Ceci est devenu un meme et Insomniac Games a souffert des blagues de nombreux joueurs. L’étude ne pensait probablement pas à son époque que quelqu’un monterait sur un navire pour vérifier comment étaient ces PNJ, mais c’est arrivé.

Avec la sortie dans d’autres pays de Spider-Man Remastered, certains joueurs se sont souvenus cette anecdote et ils se sont demandé si Insomniac avait changé les modèles. La réponse est que non, ils restent tout aussi moche, ou même plus maintenant que tout semble mieux. En plus, Insomniac a caché une surprise aux joueurs. Comme on le voit sur reddit, ils portent un post-it avec un message: “Nous vous avons manqué?“.

C’est drôle de voir le clin d’œil d’Insomniac Games à ce meme et c’est un plaisir que les entreprises prennent ces situations avec humour. Comme nous l’avons dit, la suite de Spider-Man sur PS4 est Spider-Man Miles Morales, un jeu PS4 et PS5, qui en Jeux 3D Nous avons pu profiter de la nouvelle machine Sony et vous pouvez vous rappeler notre analyse pour en savoir plus.

