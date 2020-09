Par Rodolfo León

14/09/2020 19h26

Avec lui Xbox Series X et Series S pratiquement révélées dans leur intégralité, il nous suffisait de savoir exactement dans quelle boîte les deux consoles seraient livrées. Nous avons déjà eu notre premier regard sur le Séries X grâce à un magasin canadien, et maintenant on sait de quoi il s’agit Série S et la vérité est que c’est tout aussi incroyable.

Vous pouvez vérifier sa conception ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir, la principale différence, en plus de la couleur, est que dans la partie supérieure, vous pouvez voir la console et une commande, tandis que dans le Série X seul le haut de la console est visible. Un autre facteur de différenciation important est la lettre dans le coin inférieur gauche, tandis que sur la droite, nous avons quelques indicateurs techniques sur les capacités de chaque machine.

N’oubliez pas que dans une semaine seulement, les préventes s’ouvriront pour les deux consoles et nous vous expliquons ici comment créer la vôtre.

Via: Xbox

Une mise à jour importante et importante est à venir pour les Avengers de Marvel

