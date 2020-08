La bande-annonce de la campagne Call of Duty: Black Ops Cold War a été révélée aujourd’hui et de plus amples informations sur ce à quoi s’attendre ont été dévoilées.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops vous permettra de créer votre propre personnage, et les choix faits pendant la campagne auront un effet direct sur sa fin.

Lors de la création de votre personnage, vous pourrez choisir parmi des options telles que le teint, le profil psychologique et le sexe. Vous pouvez également les laisser comme classés, ce qui fournira au personnage des pronoms non sexistes, selon Eurogamer.

Certaines options feront plus qu’affecter votre apparence, car certaines affecteront le gameplay. Par exemple, votre profil psychologique de «paranoïaque» réduira de moitié le temps nécessaire pour viser votre cible. Être un loup solitaire vous permettra de sprinter plus longtemps.

De nombreuses missions vous permettront de prendre différents chemins pour atteindre un objectif, et il y aura des options de dialogue au cours de l’histoire. De tels choix affecteront non seulement le déroulement de l’histoire, mais également la fin.

Il y a aussi plus de missions linéaires lancées là-dedans, alors attendez-vous à un mélange des deux.

Le jeu se déroule en 1981 et présente une histoire de conspiration.Au cours de la campagne, vous rencontrerez des personnages historiques tout en voyageant dans des endroits tels que Berlin-Est, la Turquie, le Vietnam, Moscou de l’ère soviétique, etc. en suivant les traces de Persée, qui a pour mission de «déstabiliser l’équilibre mondial des pouvoirs et de changer le cours de l’histoire».

Le titre propose un support cross-play sur les systèmes actuels et de nouvelle génération avec une progression croisée dans tous les modes. Il offrira également un système Battle Pass et du contenu gratuit après le lancement, y compris des cartes et des modes multijoueurs, des expériences Zombies et des événements communautaires en jeu.

Le PlayStation Store, le Microsoft Store et Battle.net proposent Call of Duty: Black Ops Cold War en précommande.

Il sortira le 13 novembre sur PC, PS4 et Xbox One. Vous pouvez le récupérer sur PS5 et Xbox Series X ce jour férié.