Cyberpunk 2077 est l’un des RPG les plus attendus de l’année et CD Projekt RED a promis il y a longtemps qu’il serait dépourvu de microtransactions. Cependant, aujourd’hui, il y avait confusion sur le sujet, alors l’étude est sortie pour tout clarifier.

Sur Twitter, le compte officiel Cyberpunk 2077 a réitéré que la campagne RPG sera exempte de microtransactions. Le jeu que vous recevrez le 19 novembre sera donc une aventure unique à 1 joueur sans paiement supplémentaire au-delà des extensions qui seront bientôt révélées.

« Rien n’a changé. Cyberpunk 2077 est un jeu solo avec 0 microtransactions. Un achat unique. Pas de trucs. Ne croyez pas au clickbait », a expliqué l’étude sur Twitter.

Il y aura des microtransactions dans le multijoueur Cyberpunk

Maintenant, ce qui précède ne signifie pas que l’univers Cyberpunk 2077 sera exempt de microtransactions.

Le fait est que CD Projekt RED développe une expérience Cyberpunk en ligne en tant que projet distinct. Il y aura «quelques» microtransactions là-bas, ce qui en surprendra peu car c’est quelque chose de commun dans les expériences en ligne.

Cela dit, le studio polonais promet à sa communauté de traiter notre argent «avec respect». Nous verrons ce que cela signifie pour le modèle de monétisation de ce projet en ligne.

Cyberpunk multijoueur / en ligne, qui est un projet séparé, aura des microtransactions, mais nous l’avons dit il y a déjà un an. Comme toujours, attendez-vous à ce que nous traitions votre argent avec respect. – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 7 septembre 2020

Pour le moment, le projet multijoueur Cyberpunk est toujours en développement et il faudra attendre pour en savoir plus sur ce que le studio cuisine.

Cyberpunk 2077 arrivera le 19 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons qu’il est également en route vers PlayStation 5 et Xbox Series X. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG en cliquant ici.