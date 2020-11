Il devait être jouable sur les consoles Xbox en Occident cette année, mais il arrivera en 2021.

Étant donné que sa phase de test bêta a eu lieu en juin, le fait que Crossfire X ne soit plus disponible dans sa version finale sur les consoles Xbox en Occident semblait un peu étrange. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité: il semble que la pandémie ait affecté le développement de ce titre (comme beaucoup d’autres cette année) forçant les responsables à annoncer un retard.

Sur les réseaux sociaux, le compte officiel du jeu partage un message qui se lit comme suit: “Après y avoir bien réfléchi et compte tenu des défis auxquels l’équipe de développement de Smilegate est confrontée en raison du COVID-19, nous avons pris la décision difficile de reporter le Lancement de Crossfire X jusqu’en 2021“Indépendamment du retard, le projet semble bien se dérouler:” déplacer le lancement nous permettra de réaliser l’expérience Crossfire sur console que notre équipe s’est engagée à créer. Nous aurons plus à partager à l’avenir. “

Bien sûr, 2021 est une vente très large et comme vous pouvez le voir, il n’y a aucun indice sur le moment exact de l’année où nous pourrons profiter de l’action de ce titre. Quoi qu’il en soit, il y a des raisons de garder une trace du jeu vidéo: même si vous connaissez déjà ses modes multijoueurs, lors de son passage à travers l’Europe et l’Amérique, le jeu sortira avec une toute nouvelle campagne signée par Remède (Contrôle).

En été, j’ai eu la chance de tester une version preview de Crossfire X, et naturellement j’ai partagé mes impressions avec la communauté 3DGames à travers un aperçu. Ce que j’y ai trouvé, c’est un amalgame de modes très intéressant, avec des versions assez tactiques dans le style CS et d’autres sur de grandes cartes et avec une action débridée plus dans la veine de CoD ou Battlefield.

