Tiens gamin, prends un livre dans lequel je suis. Capture d’écran: Square Enix

Lorsque vous démarrez Marvel’s Avengers, le menu du jeu vous suggère de terminer la campagne solo avant de plonger dans le multijoueur en ligne. Je suis maintenant plus de six heures dans la campagne et je viens juste de déverrouiller Black Widow, mon quatrième des six personnages de lancement jouables du jeu. Cela peut prendre un certain temps, mais je ne suis pas irrité. Je passe un bon moment jusqu’à présent.

Sur la base du contenu de la version bêta et de ce que Square Enix avait montré du jeu avant le lancement de l’accès anticipé d’aujourd’hui, j’étais assez inquiet pour les Avengers de Marvel. Je craignais que ce ne soit un parcours ennuyeux et répétitif à travers des missions conçues pour le multijoueur sans une forte concentration sur le personnage. Je craignais que les modèles de personnages, ridiculisés depuis le début du jeu, ne m’empêchent de profiter pleinement du jeu. Même si j’ai le sentiment que mes inquiétudes étaient justifiées, je suis heureux d’annoncer qu’elles étaient, pour la plupart, sans fondement.

La version bêta n’a pas rendu justice aux Avengers de Marvel. Il a accéléré l’ouverture de la campagne, sautant de larges pans de contenu de qualité pour inciter les joueurs à participer à l’action en ligne. Le jeu complet s’ouvre avec une très jeune Kamala Khan, qui n’a pas encore acquis ses pouvoirs extensibles de Mme Marvel, assistant à la célébration du A-Day à San Francisco avec son père. Elle fait partie d’un groupe d’enfants qui ont gagné un voyage dans un concours de fan-fiction Avengers, qui est très à la marque pour Kamala.

Je n’aurais pas pu mieux le dire. Capture d’écran: Square Enix

Les 20 premières minutes du jeu sont Kamala explorant le pont d’un S.H.I.E.L.D. héliporteur. Il a été transformé en une sorte de parc à thème Avengers en l’honneur de A-Day, rempli d’expositions dédiées aux héros les plus puissants de la Terre. Au cours de son exploration, elle rencontre Thor, Captain America et Black Widow. Kamala n’est pas encore un héros, juste un fan aux yeux étoilés. Ces brèves interactions aident à humaniser ces modèles de personnages maladroits et pas tout à fait MCU.

Regardez son visage. Ce mec. Capture d’écran: Square Enix

L’effet général de cette séquence attachante est lorsque nous sommes passés à cinq ans plus tard, après l’explosion de l’héliporteur et la mort apparente de Captain America, la passion de Kamala pour aider les Avengers a beaucoup plus de sens. L’adolescente Kamala a passé une demi-décennie à pleurer ses héros tombés au combat. Elle est obsédée, à tel point que lorsque la méchante organisation A.I.M. la cible comme une inhumaine, transformée par l’explosion de Terrigen qui a abattu l’héliporteur le jour A, Kamala n’a aucun scrupule à sauter dans un bus pour l’Utah et à rechercher la résistance inhumaine.

Les événements se déroulent lentement. Il reste une heure et demie avant que Kamala ne rencontre Bruce Banner, et près de deux heures avant que nous prenions le contrôle de lui en campagne. Ses interactions maladroites avec l’adolescent sont tout simplement adorables.

De petits moments comme celui-ci rendent l’histoire amusante. Capture d’écran: Square Enix

Voulez-vous jouer avec Iron Man? Vous devez d’abord jouer environ trois heures et demie d’histoire. Ensuite, vous devez aider Tony Stark à assembler une combinaison au coup par coup comprenant un gant répulsif, une paire de bottes et un casque. Pas un casque Iron Man, juste un casque.

Tony Stark est Flight Helmet Man. Capture d’écran: Square Enix

Finalement, Tony trouve une armure complète, qu’il utilise pour partir en mission pour trouver des pièces de fabricant afin qu’il puisse construire un numéro rouge et or fantaisie. Jusque-là, c’est amusant de voir Stark dans un état plus vulnérable, son ego a diminué de quelques crans. Il est toujours là, bien sûr, mais pas aussi ennuyeux que d’habitude.

J’aime devenir Tony Stark et Iron Man. Avant de jouer à Hulk, je devais être Banner pendant un moment. Cela me donne l’impression que ces héros sont plus que leurs costumes et leurs pouvoirs. Ils ont des couches, comme des ogres.

Je n’entrerai pas dans la façon dont Black Widow rejoindra finalement l’équipe. Je dirai seulement que c’est un moment très Black Widow et que j’ai été complètement pris au dépourvu. On pourrait penser que six heures plus tard, je m’attendrais à ce qu’un nouveau personnage tombe, mais j’étais tellement absorbé par l’histoire de Kamala et de la résistance inhumaine que j’ai perdu la trace de mes héros. Qui sait quand Thor se présentera? Je m’attends à ce que Captain America, qui meurt au début du jeu mais qui est un personnage jouable donc, les spoilers, se manifestera lorsque nous aurons le plus besoin de lui, peut-être avec son puissant bouclier le précédant.

Jolie. Capture d’écran: Square Enix

Ce que je dis, c’est que je suis enfin excité maintenant. Il a fallu mettre le foutu jeu entre mes mains et plusieurs heures de jeu de campagne d’histoire, mais j’ai enfin hâte de recommencer à jouer à Marvel’s Avengers. Je pense que je vais le faire maintenant.

