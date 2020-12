Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 18:57

Il y a quelques mois, la carte complète de Cyberpunk 2077, Et bien qu’il ait certainement l’air énorme, il semble que sa taille réelle sera encore plus grande. Via Youtube, utilisateur EdgeRunner Froid a été chargé de déchiffrer exactement la taille de cette carte, et les résultats vous surprendront.

En prenant des coordonnées spécifiques de la dernière bande-annonce du jeu qui parle du mode photo, EdgeRunner Froid Il a pu calculer approximativement la taille de la carte, nous donnant une idée assez correcte de son échelle réelle. Le résultat final a déterminé que la carte de Cyberpunk 2077 serait jusqu’à deux fois la taille de Grand Theft Auto V, ce qui est déjà assez gigantesque.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts ce jeudi 10 décembre pour PS4, Xbox One et PC. Les versions de nouvelle génération seront disponibles dans le courant de 2021, mais vous pourrez jouer à la version de dernière génération grâce à la rétrocompatibilité du PS5 et Xbox Series X / S.

La source: EdgeRunner Froid

