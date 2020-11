L’attente est terminée, on sait déjà quand on peut partir en chasse démoniaque sur Nintendo Switch. Et ce sera très bientôt.

L’attente est terminée. Nous connaissons déjà la date de sortie de Doom Eternal pour Commutateur Nintendo. Après son arrivée sur le reste des plateformes en mars dernier, les utilisateurs de la console hybride ont dû attendre pratiquement toute l’année pour profiter de la chasse démoniaque dans l’un des Les sagas FPS par excellence. Et il a été présenté avec une vidéo énergique que vous pouvez déguster sur ces lignes.

Doom Eternal se réunit et arrivera sur Nintendo Switch avant la fin de l’annéeEt la meilleure partie est qu’il sera disponible très prochainement, avant la fin de l’année. Bethesda a confirmé que nous serons en mesure de publier notre BFG 9000 et le reste de l’arsenal du prochain 8 décembre sur Nintendo Switch. De cette façon, la console du Big N clôt une fin d’année bien remplie de titres.

Après l’attente, Doom Eternal arrivera au format numérique pour Nintendo Switch dans l’un des titres les mieux notés de ce 2020. Preuve en est la nomination qu’il a au gala The Game Awards pour remporter le prix du jeu de l’année; son prédécesseur, le redémarrage publié en 2016, faisait également partie des finalistes, signe que DOOM est revenu plus fort que jamais.

Si vous voulez en savoir plus sur cette aventure effrénée, n’hésitez pas à jeter un œil à notre analyse de Doom Eternal, dans laquelle nous passons en revue toutes les clés de sa réussite.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos TRAILERS sur YouTube

Plus d’informations sur: DOOM Eternal, Nintendo Switch, Bethesda et Id Software.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');