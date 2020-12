Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 15:25

Après une quatrième saison passionnante, l’anime de Mon université de héros se prépare pour son retour l’année prochaine. Même s’il avait déjà été révélé que la cinquième saison de cette adaptation allait être disponible au printemps 2021. Maintenant, Aujourd’hui, la date exacte du retour de Deku et de sa compagnie a été confirmée.

À travers un tweet, le réseau AnimeTV a révélé que La cinquième saison de My Hero Academia commencera à être diffusée le 27 mars 2021. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelle bande-annonce qui nous montre un peu plus de toute l’action qui nous attend.

My Hero Academia Saison 5

Prévu le 27 mars ✨Plus: https://t.co/kJwWpDbngz pic.twitter.com/9GU3V5JKbc – AnimeTV チ ェ ー ン 🎅 (@animetv_jp) 18 décembre 2020

La cinquième saison de My Hero Academia commencera par l’affrontement entre les classes 1-A et 1-B et l’arc d’entraînement conjoint Et bien qu’il n’y ait aucune confirmation pour le moment, il est probable que nous verrons également une adaptation du Meta Liberation Army Arc. Nous n’aurons qu’à attendre quelques mois pour avoir les réponses que nous recherchons.

Dans les sujets connexes, My Hero Academia aura un nouveau film, et ici vous pouvez voir son premier aperçu.

Via: AnimeTV

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.