Le dernier flux Outriders a fourni un aperçu de la classe Technonmancer aujourd’hui.

Les technomanciens sont l’une des quatre classes jouables de Outriders, les trois autres étant le Trickster, le Pyromancer et le Devastator. Chaque classe possède son propre ensemble unique de compétences, de passifs et de mécanismes, mais aujourd’hui, nous avons examiné de plus près le technomancien, en tant que classe finale et récemment révélée.

En plus d’un aperçu de la classe Technonmancer, l’émission Outriders a montré des synergies de jeu et de classe en coopération, ainsi qu’un aperçu plus approfondi des classes Devastator et Pyromancer.

Travaillant aux côtés des coéquipiers de Devastator et Pyromancer, le Technomancer est une classe flexible qui peut être construite comme n’importe quoi, du contrôle des foules à un revendeur de dégâts lourds.

La classe est capable de «manipuler des constructions», et sa compétence principale se concentre sur «l’invocation» d’armes mortelles. Cela leur permet de matérialiser des tourelles avec différents effets, tels que Froid ou Toxique. Ils peuvent également construire un barrage de surface à surface appelé «Pain Launcher» qui est essentiellement une bombe à tapis. Il y a aussi «Tool of Destruction» qui voit la classe équiper soit un lance-roquettes soit un minigun.

Dans la vidéo, vous voyez le technomancien se battre aux côtés d’un pyromancien et d’un dévastateur, ce qui devrait vous donner une bonne idée de ce à quoi vous attendre.

La classe a certains passifs sélectionnables, ce qui en fait le plus efficace avec les fusils de sniper. Leurs compétences de construction leur permettent également «d’ajouter des dégâts autonomes et de l’agro au champ de bataille».

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Outriders est un jeu de tir RPG coopératif à un à trois joueurs situé dans un univers sombre de science-fiction. Ici, vous allez créer votre propre personnage et «embarquer pour un voyage à travers la planète hostile».

Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X pendant les vacances 2020. Il arrivera sur Stadia en 2021.